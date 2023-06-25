Под Воронежем 19 домов пострадали из-за перестрелки при движении колонны ЧВК «Вагнер»

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

На территории Павловского района Воронежской области 19 домовладений получили повреждения в результате перестрелки, произошедшей во время движения колонны ЧВК «Вагнер». Об это сообщил глава муниципалитета Максим Янцов в своем Telegram-канале.

— В результате перестрелки, которая произошла вблизи Елизаветовки Павловского района 24 июня, когда по нашему району проходила колонна ЧВК «Вагнер», повреждения в селе получили 19 домовладений. Угрозы для целостности домов или надворных построек нет, — написал он.

По словам Янцова, для обследования территории местные власти взаимодействуют со специалистами учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области».

Утром 24 июня в ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

Российский лидер Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».



На Евгения Пригожина в ФСБ заведено уголовное дело. В Кремле, после достижения договоренности с ним, заявили, что дело прекратят.



После полуночи бойцы ЧВК «Вагнер» вышли из Ростова-на-Дону. В течение дня (25 июня) их подразделения покинули территорию Воронежской области. По данным на 13.00, они покинули и Липецкую область.



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Максим Кокунин