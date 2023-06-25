Президент Казахстана провел внеочередное заседание Совбеза из-за событий в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совбеза в связи с событиями в России. В ходе него он поручил госорганам быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Уточняется, что Токаев заслушал доклады премьер-министра, генпрокурора, председателя Комитета нацбезопасности, министров обороны, внутренних дел о мерах по исполнению поручений в связи с ситуацией в России. Глава государства отметил необходимость обеспечения финансово-экономической стабильности, а также безопасности граждан страны.

Как отмечается в пресс-релизе, несмотря на то, что произошедшее является внутренним делом России, казахстанцы с обеспокоенностью восприняли ситуацию в дружественной стране. Токаев также подчеркнул, что страны являются стратегическими партнерами.

Напомним, в России 24 июня из-за ситуации с ЧВК «Вагнер» вводился ряд ограничений. В ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия ее основателя Евгения Пригожина «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

Президент России Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».



Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря». Они уже покинули Ростов-на-Дону.

На Евгения Пригожина в ФСБ возбуждено уголовное дело. В Кремле после достижения договоренности с ним заявили, что дело прекратят.



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Максим Кокунин