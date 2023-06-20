Число погибших после отравления сидром в Самарской области выросло до 12

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Число погибших в Самарской области после употребления суррогатного сидра выросло до 12 человек, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения во вторник.



Ранее сообщалось о десяти умерших. По данным на 14 июня, на лечении оставалось три человека, их состояние оценивали как средней степени тяжести и тяжелое. 14 пациентов выписаны с выздоровлением.

14 июня сообщалось о 106 пострадавших от отравления сидром в нескольких регионах России.

В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Продукцию выявили в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, в республиках Удмуртия, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкирии, а также в Пермском крае.

Отгрузку и поставку продукции ООО «Анди» заблокировали в России. В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя. Как рассказали «Реальному времени» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления.

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Маргарита Головатенко