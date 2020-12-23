Госдума повысила возраст молодежи до 35 лет

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, повышающий возраст молодежи до 35 лет включительно. Теперь к молодежи будут относиться граждане от 14 до 35 лет включительно.

Поправки определяют понятия «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения». Теперь мерами поддержки для молодежи смогут воспользоваться около 41 млн человек, сообщается на сайте Думы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, для молодых (и для всех остальных) граждан меняется методика расчета МРОТ и прожиточного минимума. Со следующего года оба этих показателя предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше).

Ранее молодежью считались люди от 14 до 30 лет.



Ольга Плешкова