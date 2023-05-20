Грузинская авиакомпания приступила к выполнению полетов в Россию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Грузинский перевозчик Georgian Airways приступил к выполнению полетов из Тбилиси в Москву. Первый самолет вылетел из Тбилисского международного аэропорта уже в 08.00 (07.00 по мск), сообщает ТАСС.

Уточняется, что ожидаемое время прибытия в аэропорт Внуково — 10.15. Как рассказали в самой авиакомпании, первый борт заполнен более чем наполовину.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву Georgian Airways разрешили на этой неделе. Самолеты авиакомпании будут следовать по маршруту Тбилиси — Москва — Тбилиси семь раз в неделю.

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на выполнение чартерных полетов из России с 17 мая. Перевозками займется авиакомпания «Азимут».

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 15 мая граждане Грузии смогут въехать в Россию и выехать из нее без оформления виз, на основании действительных документов, удостоверяющих личность.

Рейсы будут выполнять только те авиакомпании и самолеты, которые не попали под санкции.

Из Казани в Тбилиси могут запустить прямой авиарейс. Временный допуск к рейсам запросила Red Wings.

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Максим Кокунин