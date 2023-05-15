Российские авиакомпании подали заявки на получение разрешения полетов в Грузию

Грузия получила заявки от нескольких российских авиакомпаний с просьбой начать регулярное воздушное сообщение между двумя странами. Об этом говорится в заявлении Агентства гражданской авиации Грузии.

В тексте отмечается, что рейсы будут выполнять только те авиакомпании и самолеты, которые не попали под санкции.

— Все заявки, поданные в Агентство гражданской авиации, информация и документация, представленные авиакомпаниями, будут подвергаться детальному изучению и проверке различными механизмами в отношении санкций, — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ведомстве не стали уточнять, какие авиакомпании подали запрос.



Согласно указу президента России Владимира Путина, с 15 мая граждане Грузии смогут въехать в Россию и выехать из нее без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих личность. Президент Грузии Саломе Зурабишвили расценила решение Москвы отменить визовый режим для граждан ее страны как «очередную российскую провокацию». Она призвала созвать заседание Совета безопасности для рассмотрения вопроса введения трехмесячных виз для россиян. Указывалось, что Грузия выдаст разрешение на прямые рейсы российским авиакомпаниям, которые не попали под санкции.

Спрос на перелеты в Грузию вырос почти в семь раз после новостей о возобновлении прямого авиасообщения между странами. «Реальное время» подготовило материал об «эпохальном решении» по безвизовому режиму.

Из Казани в Тбилиси могут запустить прямой авиарейс. Временный допуск к рейсам запросила Red Wings.



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Айрат Назипов