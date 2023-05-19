Российской авиакомпании Red Wings разрешили летать в Грузию — она планировала запустить рейс из Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты еще одной российской авиакомпании. Его получила Red Wings.

В сообщении Агентства гражданской авиации Грузии сказано, что с июня самолеты компании будут летать по двум направлениям. Это Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва.

На прошлой неделе сообщалось, что Red Wings запросила временный допуск к рейсам из Казани в Тбилиси. Ожидается, что они будут прямыми.

Агентство гражданской авиации Грузии также выдало разрешение на выполнение чартерных полетов из России авиакомпания «Азимут». Она стала первой, кто получил этот документ после того, как президент России Владимир снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.



Указ главы государства о временном запрете отечественным авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, включая коммерческие, граждан на территорию Грузии действовал с 8 июля 2019 года. Решение приняли после протестов у здания парламента в Тбилиси, поводом для которых стало участие российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия.

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Айрат Назипов