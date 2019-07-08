Сегодня вступил в силу запрет на авиаперелеты между Россией и Грузией

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о временном запрете с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.

В связи с этим президент России получил правительству России обеспечить возвращение на родину россиян, временно находящихся на территории Грузии. Также рекомендовал туроператорам и турагентам на время действия запрета воздержаться от реализации гражданам туристические продукты, предусматривающие перевозку людей с территории России на территорию Грузии.

Напомним, что Путин приставил полеты после того, как 20 июня в Грузии началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Глава российской парламентской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. После этого представители оппозиционных партий сорвали сессию и потребовали выдворения из зала российских делегатов.