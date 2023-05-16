В Санкт-Петербурге до конца июля ввели запрет на использование беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Оперативный штаб Санкт-Петербурга ввел запрет на использование беспилотников с 16 мая до конца июля, на определенных водных участках запретили передвижение гидроциклов, сообщила пресс-служба городской администрации.



Решение будет действовать до 31 июля. На территории Петербурга запрещено использование беспилотных воздушных судов, однако это не касается беспилотников органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, исполняющих государственный заказ, а еще действующих в интересах СМИ и киноиндустрии (при наличии подтверждающих документов).

Еще запрет касается передвижения водных мотоциклов на определенных участках. В период с 16 мая до 31 июля нельзя использовать гидроциклы на Неве: от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, на Малой Неве — от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке — от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке — от Большого Петровского моста до Большой Невки, а также на всем протяжении Кронверкского пролива.

Решение принято в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности, отметили в администрации.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Оперативный штаб Санкт-Петербурга временно запрещал с 7 по 10 мая использование беспилотников для обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы.

Днем 3 мая в Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты. Это не относится к БПЛА, которые используют по решениям органов государственной власти. Полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России, включая Татарстан.

Стоимость беспилотников в России снизилась после ограничения их полетов. При этом по итогам первого квартала спрос на беспилотники в России на маркетплейсах вырос в 15—20 раз. С января по апрель 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года в 2,5 раза возрос спрос и на защиту от дронов.

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Маргарита Головатенко