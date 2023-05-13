России в 2,5 раза возрос спрос на защиту от дронов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России с января по апрель 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года в 2,5 раза возрос спрос на защиту от дронов. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель направления Kaspersky Antidrone Владимир Туров.

— Сегодня мы наблюдаем стабильно растущий интерес к защите от дронов. Мы регулярно — практически ежедневно — получаем запросы на демонстрацию работы нашего решения, расчет его стоимости и дальнейшее приобретение. С января по апрель 2023 года спрос на защиту от дронов вырос в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

По его словам, в 2019 году «Лаборатория Касперского» разработала программно-аппаратный комплекс Kaspersky Antidrone для защиты от БПЛА.

Днем 3 мая в Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты. Это не относится к БПЛА, которые используют по решениям органов государственной власти. Полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России, включая Татарстан.

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Елизавета Пуншева