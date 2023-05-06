В Санкт-Петербурге ввели временный запрет на использование беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Оперативный штаб Санкт-Петербурга принял решение с 7 по 10 мая запретить использование беспилотников для обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

— Оперативный штаб Санкт-Петербурга по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757, принял решение с 7 по 10 мая запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что будут иметься и исключения. Под них попадают: БПЛА органов государственной власти, организаций, исполняющих госзаказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил ввести мораторий на использование беспилотников за исключением государственных нужд.

В ночь с 2 на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю — на него были нацелены два беспилотника. Власти России назвали действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на главу государства в преддверии Дня Победы.

Днем 3 мая в Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты. Это не относится к БПЛА, которые используют по решениям органов государственной власти. Полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России, включая Татарстан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за украинской атакой беспилотников на Кремль стоят США.



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Максим Кокунин