В России стоимость беспилотников снизилась после ограничения полетов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоимость беспилотников в России снизилась после ограничения их полетов, сообщил «РИА Новости» первый заместитель генерального директора, сооснователь компании «Флай Дрон» (компания-участник рынка НТИ «Аэронет») Александр Каниовский.



По его словам, временно отсутствующий в связи с запретами на полеты спрос на БВС — основная причина ценового тренда. Это не связано с массовыми распродажами бывших в употреблении дронов — такого явления на платформах не наблюдается. «Действующие» владельцы не торопятся сбывать с рук свои аппараты — продать сейчас получится только задешево, а покупать снова придется задорого:

— Сколько бы ни длились запреты — дрон не является скоропортящимся товаром, и «лежа в закромах» не требует каких-либо вложений, — отметил Каниовский.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В России с января по апрель 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года в 2,5 раза возрос спрос на защиту от дронов.

Днем 3 мая в Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты. Это не относится к БПЛА, которые используют по решениям органов государственной власти. Полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России, включая Татарстан.

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Маргарита Головатенко