Россияне стали в 20 раз чаще покупать беспилотники

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

По итогам первого квартала спрос на беспилотники в России на маркетплейсах вырос в 15—20 раз. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Moneyplace.

На Wildberries, по подсчетам аналитиков, продажи квадрокоптеров увеличились в 20 раз год к году, до 26,7 тыс. штук (в первом квартале 2022 года на площадке было продано менее 2 тыс. устройств). На Ozon за тот же период реализовано 17,6 тыс. дронов, что в 15 раз больше, чем годом ранее.

Эксперты связывают рост популярности любительских дронов в том числе с повсеместным обсуждением беспилотников в связи с военными действиями на Украине.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— То, о чем часто и много говорят по телевизору, привлекает внимание, — рассказал исполнительный директор Moneyplace Дмитрий Ермолаев.

Напомним, стоимость беспилотников в России снизилась после ограничения их полетов. По словам сооснователя компании «Флай Дрон» Александра Каниовского, временно отсутствующий в связи с запретами на полеты спрос на дроны — основная причина ценового тренда. Это не связано с массовыми распродажами бывших в употреблении дронов — такого явления на платформах не наблюдается. «Действующие» владельцы не торопятся сбывать с рук свои аппараты — продать сейчас получится только задешево, а покупать снова придется задорого, объяснил он.



Полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России, включая Татарстан.

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Айрат Назипов