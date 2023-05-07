Вячеслав Володин назвал цель организованных Киевом терактов в России

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, зачем киевский режим устраивает теракты на территории России. По его мнению, их цель — «запугать и уничтожить тех, кто говорит правду».

— Ставка Вашингтона и Брюсселя на либералов, прозападников и американофилов провалилась. Многие сбежали, находятся за рубежом, где они своим хозяевам не нужны. В нашей стране их не воспринимают: в России всегда плохо относились к предателям. Оставшись без проводников своей идеологии, Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы расправиться с лидерами общественного мнения, теми, кто любит Россию, защищает историю, национальные ценности, — выразил мнение депутат в своем telegram-канале.

Как считает Володин, Киев организовал убийство военкора Владлена Татарского и политолога Дарьи Дугиной, а также готовил покушение на писателя Захара Прилепина.

Фото: скриншот видео очевидцев

Накануне в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Захара Прилепина. Писатель выжил, но получил ранения. Его водитель погиб. Полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву.

Вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Подозреваемую в совершении преступления Дарью Трепову задержали. Изначально уголовное дело завели по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), позже СКР переквалифицировал его на ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Владлена Татарского президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно.

В ночь на 21 августа 2022 года автомобиль, которым управляла Дугина, взорвался. Она погибла на месте. Взрывное устройство было закреплено на днище автомобиля прямо под водительским местом.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов