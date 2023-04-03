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Владимир Путин наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно

20:37, 03.04.2023
Владимир Путин наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) орденом Мужества посмертно. Указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что Татарский награжден за мужество и отвагу, проявленные при выполнении профессионального долга.

Фото: publication.pravo.gov.ru

Напомним, Владлен Татарский погиб в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга. По одной из версий, ему подарили статуэтку, в которой могло находиться самодельное взрывное устройство. Под подозрение следователей попала Дарья Трепова. Девушку сегодня задержали сотрудники Следственного комитета России совместно с оперативными службами. Ее планируют доставить в Москву для избрания меры пресечения.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) теракт спланировали спецслужбы Украины.

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Айрат Назипов
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