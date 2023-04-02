В Петербурге в кафе произошел хлопок — погиб военкор Владлен Татарский

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В центре Санкт-Петербурга в кафе «Стрит-бар», которое расположено на Университетской набережной, произошел хлопок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

— В кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, дом 25 произошел хлопок, — сообщил собеседник агентства.

В результате инцидента погиб известный военкор Владлен Татарский. Еще 16 человек пострадали.



Как сообщают экстренные службы, в заведении сработало взрывное устройство, которое было начинено поражающими элементами. Его мощность составила более 200 г в тротиловом эквиваленте.

По информации правоохранительных органов, самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую подарили Татарскому.



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Антон Гаврилов