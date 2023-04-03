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Задержана подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова

11:06, 03.04.2023 1
Задержана подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова
Фото: sledcom.ru

Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского в кафе Санкт-Петербурга, задержана сотрудниками СК России совместно с оперативными службами, сообщили в ведомстве.

Сегодня утром МВД России объявило Трепову в розыск по уголовному делу об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Трепову заподозрили, поскольку она подарила погибшему статуэтку — в предмете могло находиться самодельное взрывное устройство.

Владлен Татарский погиб в кафе Санкт-Петербурга на улице Университетской накануне. В Минздраве России сообщили, что число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор, выросло до 32 человек, десять находятся в тяжелом состоянии.

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Маргарита Головатенко
Происшествия

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    совпадения.
    в питере в начлае 20 века Вера Засулич стрелялав в градоначальника Трепова.
    Нынешняя Трепова живет вдоме в октром есливерить мемориальной доске памяти была подпольная мастесркая народовльцев поизготовлению динамита.
    НУ а не счастный взяв в руки статуэтку бомбу сказал ну теперь будет золотой владлен и взорвался.. ка кто все многозначительно как в серилах которые показывают по каналу РТР
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