Следователи переквалифицировали дело об убийстве Владлена Татарского на теракт

Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По делу задержана Дарья Трепова, с которой проводятся следственные действия.



— У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией*, — рассказали в пресс-службе СК.

Сейчас следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, — от исполнителей до заказчиков.

Как установило следствие, в результате взрыва в помещении кафе погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Кроме того, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.

Фото: Следком РФ (скриншот видео)

Напомним, взрыв прогремел в питерском кафе 2 апреля. После этого МВД России объявило в розыск по уголовному делу об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ) Дарью Трепову. Ее заподозрили в совершении преступления, поскольку она подарила Владлену Татарскому статуэтку. В ней, по одной из версий, могло находиться самодельное взрывное устройство. Девушку сегодня задержали сотрудники Следственного комитета России совместно с оперативными службами.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) теракт спланировали спецслужбы Украины.

*организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская

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Айрат Назипов