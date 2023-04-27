Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 предрек РФС возвращение к вопросу о переходе в Азию

Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин рассказал, на каком этапе находятся переговоры с УЕФА по возвращению к международным соревнованиям. Его слова приводит «Спорт-экспресс».

— Я лично считаю, что вопрос о переходе в Азию еще не отпал. Вполне можно вернуться к его обсуждению, если будет понятно, что текущее положение вещей сохранится надолго, и что позиция УЕФА не меняется, или меняется крайне медленно. Настолько, что этими положительными изменениями можно пренебречь, — сказал собеседник.

Он отметил, что с УЕФА идет детальное обсуждение о том, в каких соревнованиях России разрешат участвовать. Сорокин выразил надежду на «более конструктивную и динамичную позицию европейских коллег».

Фото: pixabay.com

Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях после начала спецоперации на Украине.



23 декабря президент РФС Александр Дюков заявил о готовности Азиатской конфедерации футбола принять Россию в свой состав. Он отметил, что решение будет приниматься большинством голосов. Позднее РФС не смог принять окончательного решения о переходе в Азиатскую конфедерацию.

30 декабря исполком Российского футбольного союза совместно с УЕФА принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься анализом и выработкой дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры.

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Айрат Назипов