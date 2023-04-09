ТАСС: Дарья Трепова сотрудничает со следствием

Фото: кадр видео/МВД России

Дарья Трепова, которой предъявлены обвинения в теракте в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, сотрудничает со следствием. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.



— [Трепова] сотрудничает со следствием, все ее показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами <...>. Следствием также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы совершенного теракта, — рассказали там.

В интересах следствия в правоохранительных органах не уточнили детали работы следственной группы.

Главное следственное управление ведомства предъявило Треповой обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).

В кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга вечером 2 апреля произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Подозреваемую в совершении преступления Дарью Трепову задержали. Изначально уголовное дело завели по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), позже СКР переквалифицировал его на ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Владлена Татарского президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно.

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Илина Хакимова