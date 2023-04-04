Дарье Треповой предъявили обвинение в совершении теракта

Фото: кадр видео/МВД России

Подозреваемой в убийстве военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), погибшего в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, Дарье Треповой предъявили обвинение, сообщили в Следкоме России.



Главное следственное управление ведомства предъявило ей обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).

По данным следствия, 2 апреля Дарья Трепова выполняла указания лиц, действовавших с территории Украины. Она принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному корреспонденту. В результате последовавшего взрыва Максим Фомин погиб, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.

Следствие попросило суд избрать в отношении Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как передает ТАСС, Трепову доставили в Басманный суд Москвы для рассмотрения ходатайства следствия об избрании ей меры пресечения.

Фото: realnoevremya.ru

В кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга вечером 2 апреля произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Подозреваемую в совершении преступления Дарью Трепову задержали. Изначально уголовное дело завели по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), позже СКР переквалифицировал его на ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Владлена Татарского президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно.

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Маргарита Головатенко