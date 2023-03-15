Россельхознадзор выясняет обстоятельства заражения сибирской язвой в Чувашии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Управлении Россельхознадзора по Чувашской республике прокомментировали случаи заболевания кожной формой сибирской язвы в регионе. Как подчеркнули в ведомстве, болезнь выявили у двух человек, участвующих при убое больного крупного рогатого скота, не вакцинированного против сибирской язвы животных. Сейчас пострадавшие в больнице.

— В настоящее время по данному факту Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением государственных инспекторов Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области проводится контрольное (надзорное) мероприятие по установлению путей заноса и факта реализации мяса и мясопродуктов, направленных на предотвращение дальнейшего распространения сибирской язвы среди восприимчивых животных и людей, — рассказали в ведомстве.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сибирская язва — это опасное инфекционное заболевание животных, которое может передаваться человеку. Заражение людей сибирской язвой в большинстве случаев происходит при уходе за больными животными, убое и разделке туш, реализации и кулинарной обработке инфицированного мяса, заготовке шкур, а также при захоронении трупов павших животных.

Как выяснило «Реальное времени», возможный источник заболевания мог выйти за пределы региона, из-за чего на пропускных пунктах был объявлен усиленный режим, а на трассах ведется настоящий розыск. Подробности можно прочитать в большом материале.





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Айрат Назипов