Россельхознадзор выясняет обстоятельства заражения сибирской язвой в Чувашии
В Управлении Россельхознадзора по Чувашской республике прокомментировали случаи заболевания кожной формой сибирской язвы в регионе. Как подчеркнули в ведомстве, болезнь выявили у двух человек, участвующих при убое больного крупного рогатого скота, не вакцинированного против сибирской язвы животных. Сейчас пострадавшие в больнице.
— В настоящее время по данному факту Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением государственных инспекторов Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области проводится контрольное (надзорное) мероприятие по установлению путей заноса и факта реализации мяса и мясопродуктов, направленных на предотвращение дальнейшего распространения сибирской язвы среди восприимчивых животных и людей, — рассказали в ведомстве.
О результатах проверки будет сообщено дополнительно.
Сибирская язва — это опасное инфекционное заболевание животных, которое может передаваться человеку. Заражение людей сибирской язвой в большинстве случаев происходит при уходе за больными животными, убое и разделке туш, реализации и кулинарной обработке инфицированного мяса, заготовке шкур, а также при захоронении трупов павших животных.
Как выяснило «Реальное времени», возможный источник заболевания мог выйти за пределы региона, из-за чего на пропускных пунктах был объявлен усиленный режим, а на трассах ведется настоящий розыск. Подробности можно прочитать в большом материале.
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