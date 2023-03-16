Причиной случая сибирской язвы в Чувашии мог стать незаконный убой животного в ЛПХ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Возможной причиной случая сибирской язвы в соседней с Татарстаном Чувашии стал незаконный подворный убой нелегально купленного животного, сообщили в Россельхознадзоре. К такому выводу пришли специалисты службы в ходе расследования, проводимого совместно с природоохранной прокуратурой.



— Установлен факт незаконного подворного убоя в одном из личных подсобных хозяйств бычка, не стоящего на учете в ветеринарной службе… По данным владельца, животное было приобретено по объявлению, без ветеринарно-сопроводительных документов. Вакцинация от сибирской язвы не проводилась, — сказано в сообщении.

Выяснилось, что животное забили, потому что ухудшилось состояние его здоровья. Ветеринарно-санитарная предубойная экспертиза не проводилась.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне стало известно, что в Чувашии два человека заразились сибирской язвой. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Россельхознадзор выясняет обстоятельства заражения сибирской язвой в Чувашии. Под наблюдением находятся 130 человек, которые контактировали с заболевшими сибирской язвой.



Как рассказал «Реальному времени» бывший заместитель начальника ГУ ветеринарии Татарстана, директор ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Айрат Гараев, возможный источник заболевания мог выйти за пределы региона, из-за чего на пропускных пунктах был объявлен усиленный режим, а на трассах ведется настоящий розыск. Подробнее — в нашем материале.

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Маргарита Головатенко