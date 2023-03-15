В Чувашии под наблюдение взяли 130 человек, контактировавших с заболевшими сибирской язвой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В соседней с Татарстаном Чувашии под наблюдением находятся 130 человек, которые контактировали с заболевшими сибирской язвой, об этом сообщил глава республики Олег Николаев.



— Учтены все лица, с кем контактировали заболевшие в последние дни, их более 130 человек, и они находятся в домашних условиях под постоянным наблюдением медицинских работников. Исходим из того, что вирус не передается через контакты между людьми, — приводит RT слова губернатора.

По его словам, за населенным пунктом, в котором возник очаг заболевания, ведется наблюдение, поголовье взято под жесткий контроль, чтобы не допустить дальнейшего распространения его мяса. Юридических оснований для введения карантина пока нет. Если основания возникнут, решение примут незамедлительно.

Вероятным источником заболевания, скорее всего, является комбикорм, купленный хозяевами из частных рук, однако другие варианты тоже отрабатываются, рассказал Олег Николаев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня стало известно, что в Чувашии два человека заразились сибирской язвой. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Россельхознадзор выясняет обстоятельства заражения сибирской язвой в Чувашии.

Как рассказал «Реальному времени» бывший заместитель начальника ГУ ветеринарии Татарстана, директор ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Айрат Гараев, возможный источник заболевания мог выйти за пределы региона, из-за чего на пропускных пунктах был объявлен усиленный режим, а на трассах ведется настоящий розыск. Подробнее — в нашем материале.



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Маргарита Головатенко