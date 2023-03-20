Глава Чувашии: угрозы заболевания сибирской язвой в Цивильском округе нет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Цивильском округе Чувашии, в котором 15 марта обнаружили сибирскую язву, нет угрозы распространения заболевания, сообщил глава республики Олег Николаев.



По его словам, в очаге находится один бычок и семь голов мелкого рогатого скота, они вакцинированы от сибирской язвы.

Олег Николаев отметил, что сибирская язва обозначила вопросы, над которыми еще предстоит поработать. Хозяин скота отказался сообщать, где находится реализованное мясо. Сейчас его поиском занимаются органы внутренних дел.

В связи с этим в течение месяца поручено детально проанализировать деятельность подразделений Госветслужбы Чувашии на предмет контроля за содержанием скота в коллективных хозяйствах, частных подворьях, реализации регламентов ветеринарного надзора, в том числе до и после его убоя, проведения необходимых прививок.

— Если необходимо, требуется внести изменения в нормативные правовые акты Чувашской Республики. При наличии оснований будут приняты жесткие решения по должностным лицам, допустившим нарушения, — указал Николаев.

Он напомнил, что на все убойные пункты животное должно поступать маркированным, зарегистрированным в электронных похозяйственных книгах. Только после этого мясо идет на прилавки или переработку, отслеживается в системе «Меркурий».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

15 марта в Чувашии два человека заразились сибирской язвой. Их состояние оценивали как средней степени тяжести. Россельхознадзор выясняет обстоятельства заражения. Под наблюдение взяли 130 человек, которые контактировали с заболевшими сибирской язвой.

Как рассказал «Реальному времени» бывший заместитель начальника ГУ ветеринарии Татарстана, директор ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Айрат Гараев, возможный источник заболевания мог выйти за пределы региона, из-за чего на пропускных пунктах был объявлен усиленный режим, а на трассах ведется настоящий розыск. Подробнее — в нашем материале.

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Маргарита Головатенко