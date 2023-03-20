Министр иностранных дел Турции поздравил Татарстан с праздником Навруз

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил жителей Татарстана и раиса республики с праздником Навруз. В поздравительной телеграмме он указал, что на протяжении всей истории Навруз отражал идеи жизни людей в гармонии с природой:



— Наряду с возрождением и воскресением, Навруз — это символ доброты, терпимости и солидарности. В этом году мы встречаем Навруз с грустью, продолжая залечивать раны от двух землетрясений, произошедших в Кахраманмараше 6 февраля 2023 года.

Мевлют Чавушоглу указал, что праздник весны — это период, в который усиливаются чувства единства, братства и солидарности:

— Я бы также хотел выразить слова благодарности за то, что после трагического землетрясения Вы дали нам возможность глубоко прочувствовать эти высокие чувства, символизируемые Наврузом.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В заключение министр иностранных дел Турции пожелал странам и всему миру спокойствия, мира и процветания, а раису республики и братскому народу Татарстана — здоровья, счастья и благополучия.

Сегодня генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан в ходе встречи с раисом Татарстана поблагодарил республику за гуманитарную поддержку страны после февральских землетрясений в феврале 2023 года.

Раис Татарстана отметил, что помочь братскому народу в трудное время — долг, и республика не могла остаться в стороне. Гуманитарное сотрудничество — одно из ключевых направлений в современном мире, подчеркнул Минниханов.



11 марта из аэропорта Казани в турецкую провинцию Адана на самолете Ил-76 отправили собранный жителями Татарстана гуманитарный груз для пострадавших от землетрясения. Это первый самолет, который полетел из Татарстана, хотя отправка гуманитарных грузов осуществлялась с первого дня после землетрясения — через Москву. Общий вес груза составил 35 тонн, примерно 20 из них пришлось на продуктовые наборы, спальные мешки и принадлежности (одеяла, подушки и прочее), а также на детскую одежду.

По данным на 11 марта, число погибших в результате землетрясения в Турции достигло почти 48 тысяч человек. Общий ущерб от февральских землетрясений в Турции превысил $105 млрд.

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Маргарита Головатенко