Из Казани в Турцию отправили гуманитарный груз

Сегодня из аэропорта Казани в турецкую провинцию Адана на самолете Ил-76 отправили собранный жителями Татарстана гуманитарный груз для пострадавших от землетрясения. Как сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, это первый самолет, который полетит из Татарстана, хотя отправка гуманитарных грузов осуществляется с первого дня после землетрясения - через Москву. Общий вес груза составляет 35 тонн, примерно 20 из них приходятся на продуктовые наборы, спальные мешки и принадлежности (одеяла, подушки и прочее), а также на детскую одежду.
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