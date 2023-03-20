Генконсул Турции поблагодарил Татарстан за гуманитарную поддержку после землетрясений

Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан в ходе встречи с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Доме правительства РТ поблагодарил республику за гуманитарную поддержку страны после февральских землетрясений в феврале 2023 года.



Помощь Турции оказывали ведущие промышленные предприятия Татарстана, благотворительные фонды, религиозные организации. Посильный вклад в сбор средств и гуманитарной помощи внесли тысячи неравнодушных жителей республики.

— Мы почувствовали, что ваши сердца с нами, — сказал Исмет Эрикан, обращаясь к Рустаму Минниханову.

Раис Татарстана отметил, что помочь братскому народу в трудное время — долг, и республика не могла остаться в стороне. Гуманитарное сотрудничество — одно из ключевых направлений в современном мире, подчеркнул Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

11 марта из аэропорта Казани в турецкую провинцию Адана на самолете Ил-76 отправили собранный жителями Татарстана гуманитарный груз для пострадавших от землетрясения. Это первый самолет, который полетел из Татарстана, хотя отправка гуманитарных грузов осуществлялась с первого дня после землетрясения — через Москву. Общий вес груза составил 35 тонн, примерно 20 из них пришлось на продуктовые наборы, спальные мешки и принадлежности (одеяла, подушки и прочее), а также на детскую одежду.

По данным на 11 марта, число погибших в результате землетрясения в Турции достигло почти 48 тысяч человек. Общий ущерб от февральских землетрясений в Турции превысил $105 млрд.



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Маргарита Головатенко