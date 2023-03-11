Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 48 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло почти 48 тысяч человек. Об этом сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции Юнус Сезер.

— Общее число жертв землетрясений на данный момент среди наших граждан, а также иностранцев, преимущественно сирийцев, составляет 47 975 человек. Из них 6 278 — это иностранцы, в основном граждане Сирии, — цитирует ТАСС его слова.

Также он сообщил, что в регионах бедствия продолжают работать спасатели. По словам Сезера, подземные толчки «все еще продолжаются».

Фото: commons.wikimedia.org

— В регионе все еще продолжаются повторные подземные толчки. Поэтому мы держим в готовности отряды спасателей. Еще около 300 спасателей из других стран также остаются там, — сказал он.

При этом, по его словам, за последние 10 дней интенсивность афтершоков снизилась.

8 марта министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи сообщил, что Турция получила ущерб от землетрясений на сумму порядка $80 миллиардов. Также он добавил, что некоторые провинции на 40% меньше стали производить продукцию на экспорт. Помимо этого Киршчи оценил состояние города Адана. Министр рассказал, что там находятся 2 тысячи поврежденных зданий, которые подлежат сносу.

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Антон Гаврилов