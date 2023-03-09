«Ак Барс» и «Нефтехимик» огласили составы на пятый матч первого раунда плей-офф КХЛ

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик» объявили составы на пятый матч в рамках плей-офф КХЛ. Татарстанское дерби состоится в Казани сегодня в 19.30.

Состав «Ак Барса»:

вратари: Тимур Билялов, (Амир Мифтахов);

Дмитрий Юдин — Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);

Даниил Журавлев — Константин Лучевников, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;

Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Панюков;

Семен Терехов — Никита Евсеев, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Никита Дыняк.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Состав «Нефтехимика»:

вратари: Александр Судницин, (Андрей Тихомиров);

Илья Хохлов — Кирилл Воробьев (к), Павел Порядин (а) — Евгений Митякин (а) — Вячеслав Лещенко;

Максим Гончаров — Максим Березин, Булат Шафигуллин — Егор Попов — Ансель Галимов;

Евгений Кашников — Владислав Леонтьев, Андрей Белозеров — Андрей Чивилев — Семен Кизимов;

Руслан Петрищев — Михаил Сидоров, Рауль Якупов — Александр Протопович — Сергей Купцов.

пресс-служба ХК «Нефтехимик»

Напомним, «Нефтехимик» обыграл казанский «Ак Барс» в первом матче серии татарстанского дерби со счетом 3:2. Во второй игре казанцы сравняли счет в серии. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали верх над соперником со счетом 4:1.

Третий матч удалось выиграть казанцам. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова переиграли «волков» с таким же счетом. В последнем матче нижнекамская команда обыграла «Ак Барс» на своем льду. Счет в серии: 2-2.



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Айрат Назипов