«Ак Барс» и «Нефтехимик» огласили составы на пятый матч первого раунда плей-офф КХЛ
Казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик» объявили составы на пятый матч в рамках плей-офф КХЛ. Татарстанское дерби состоится в Казани сегодня в 19.30.
Состав «Ак Барса»:
- вратари: Тимур Билялов, (Амир Мифтахов);
- Дмитрий Юдин — Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);
- Даниил Журавлев — Константин Лучевников, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;
- Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Панюков;
- Семен Терехов — Никита Евсеев, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Никита Дыняк.
Состав «Нефтехимика»:
- вратари: Александр Судницин, (Андрей Тихомиров);
- Илья Хохлов — Кирилл Воробьев (к), Павел Порядин (а) — Евгений Митякин (а) — Вячеслав Лещенко;
- Максим Гончаров — Максим Березин, Булат Шафигуллин — Егор Попов — Ансель Галимов;
- Евгений Кашников — Владислав Леонтьев, Андрей Белозеров — Андрей Чивилев — Семен Кизимов;
- Руслан Петрищев — Михаил Сидоров, Рауль Якупов — Александр Протопович — Сергей Купцов.
Напомним, «Нефтехимик» обыграл казанский «Ак Барс» в первом матче серии татарстанского дерби со счетом 3:2. Во второй игре казанцы сравняли счет в серии. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали верх над соперником со счетом 4:1.
Третий матч удалось выиграть казанцам. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова переиграли «волков» с таким же счетом. В последнем матче нижнекамская команда обыграла «Ак Барс» на своем льду. Счет в серии: 2-2.
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