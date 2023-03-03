«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик»

Фото: кадр трансляции

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» на стадионе «Татнефть Арена», игра завершилась счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Счет открыли хозяева — 2:0. В начале второго периода «Нефтехимик» тоже смог забить быстрый гол, но «Ак Барс» восстановил отрыв в две шайбы усилиями Александра Радулова. В третьем периоде Станислав Галиев щелчком из левого круга вбрасывания поразил дальнюю девятку ворот Судницина.

Следующий матч «Ак Барс» проведет в Нижнекамске 5 марта. На льду «Нефтехим Арены» начнется третья игра серии 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

В середине матча Илья Радулов устроил драку — он схлестнулся с Андреем Чивилевым. Он дважды укладывал соперника на лед, в драку вмешались судьи. Радулов получил 2 + 5 + 10 за грубость, драку и провокацию. Илья Сафонов, Максим Гончаров и Андрей Чивилев получили по 5 минут штрафа за драку.

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Маргарита Головатенко