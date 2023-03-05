«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

Казанский «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в третьем матче первого раунда плей-офф «Фонбет Чемпионат КХЛ». Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали гостевую победу со счетом 1:4.

Первую шайбу на 10-й минуте встречи забил игрок «барсов» Кирилл Петров. Во втором периоде команды обменялись голами. Сначала Павел Порядин сравнял счет, реализовав большинство. Затем Илья Сафонов вновь вывел гостей вперед.

В третьем периоде преимущество казанцев упрочил Никита Дыняк. В конце встречи нижнекамцы сняли вратаря. В итоге Александр Радулов забросил шайбу в пустые ворота. Больше забитых голов в матче зрители не увидели.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, «Нефтехимик» обыграл казанский «Ак Барс» в первом матче серии татарстанского дерби со счетом 3:2. Во второй игре казанцы сравняли счет в серии. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали верх над соперником со счетом 4:1. Теперь счет в серии 2-1 в пользу «Ак Барса».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов