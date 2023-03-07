«Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» в драматичном матче и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

«Нефтехимик» одолел «Ак Барс» на своем льду в рамках 4-го матча первого раунда серии плей-офф КХЛ. Нижнекамская команда одержала победу со счетом 4:2.

Обе команды устроили голевую феерию во втором периоде. Первую шайбу в матче забросил игрок «барсов» Кирилл Петров. Он отличился на 21-й минуте. Спустя 38 секунд его одноклубник Станислав Галиев удвоил преимущество гостей. Но хозяева быстро вернулись в игру. Сначала гол забил Рауль Якупов. Он отличился на 26-й минуте. Затем шайбу забросил Семен Кизимов. Хоккеист сравнял счет на 32-й минуте игры.

За четыре минуты до конца встречи хозяева вышли вперед. Евгений Митякин реализовал большинство. Окончательный счет в матче установил Вячеслав Лещенко.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, «Нефтехимик» обыграл казанский «Ак Барс» в первом матче серии татарстанского дерби со счетом 3:2. Во второй игре казанцы сравняли счет в серии. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали верх над соперником со счетом 4:1.

Третий матч удалось выиграть казанцам. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова обыграли «волков» с таким же счетом. Теперь счет в серии 2-2.

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Айрат Назипов