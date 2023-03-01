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«Нефтехимик» победил «Ак Барс» в первом матче серии татарстанского дерби

22:50, 01.03.2023
«Нефтехимик» победил «Ак Барс» в первом матче серии татарстанского дерби
Фото: кадр трансляции

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл казанский «Ак Барс» в первом матче серии татарстанского дерби со счетом 3:2.

В составе нижнекамцев шайбы забили Павел Порядин и Андрей Чивилев. У «Ак Барса» голами отметились Станислав Галиев и Дмитрий Кагарлицкий.

Следующий матч серии так же пройдет в Казани в пятницу, 3 марта.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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