Главное о коронавирусе на 27 февраля: прения о происхождении COVID-19, рост числа госпитализаций в Татарстане
В Татарстане с 20 по 26 февраля коронавирусом заразился 1 061 человек
- С 20 по 26 февраля в больницы попали 279 татарстанцев, заразившихся COVID-19, что на 23% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19. Снижение числа госпитализаций за неделю зафиксировано впервые с января 2023 года.
- Впервые с начала 2023 года в Татарстане за неделю выявили более тысячи случаев коронавируса — с 20 по 26 февраля им заразился 1 061 человек. Это на 33% больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.
Врач-инфекционист: пандемия COVID-19 началась «естественным путем»
- Врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев усомнился в правдивости статьи WSJ о том, что пандемия COVID-19 началась в результате утечки данных из лаборатории в Ухане. Специалист выразил мнение, что все произошло «естественным путем». Он отметил, что в Юго-Восточной Азии есть все условия для развития вирусов.
Минздрав Чехии потратил около $651 миллиона на вакцины от COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 675 035 905 раз, 6 870 263 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 374 329). На второй строчке — Индия (44 687 428), на третьей — Франция (39 813 898), на четвертой — Германия (38 111 063), на пятой — Бразилия (37 020 531).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 119 560). За ними следуют Бразилия (698 928), Индия (530 770), Россия (388 063, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 986).
За время пандемии сделана 13 328 092 891 инъекция вакцины против коронавируса.
- Разведка США пока не пришла к окончательным выводам по теме происхождения COVID-19, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. В интервью телеканалу CNN он отметил, что специалисты сразу же предадут огласке соответствующую информацию, как только она появится. В заключение Салливан отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть материал газеты The Wall Street Journal (WSJ) о причинах возникновения вируса.
- Накануне WSJ писала, что минэнерго США пересмотрело свое мнение о происхождении коронавируса в пользу версии о лабораторной утечке. Отмечалось, что изменение позиции зафиксировано в обновлении к документу офиса директора национальной разведки Эврил Хейнс 2021 года. Министерство стало вторым ведомством вслед за ФБР, которое придерживается версии лабораторной утечки.
- В тот же день позднее стало известно, что министерство энергетики США пришло к выводу, что пандемия COVID-19 могла начаться из-за несчастного случая в китайской лаборатории. По информации СМИ, ведомство в своих выводах опиралось на секретный отчет разведки, который недавно передали Белому дому и ключевым членам конгресса. В дальнейшем Минэнерго США присоединилось к Федеральному бюро расследований и в конечном счете сделан соответствующий вывод о возникновении пандемии коронавируса.
- Минздрав Чехии за 3 года с начала пандемии коронавируса потратил около $803 миллионов на борьбу с распространением вируса. Как сообщает информационное агентство CTK, большая часть средств ушла на вакцины от COVID-19 — примерно $651 миллион. Еще $106 миллионов министерство потратило в начале пандемии на срочные закупки медицинских масок и препаратов, в которых нуждались медицинские учреждения страны и ее жители. По информации источника, более $7 миллионов минздрав также потратил на рекламную кампанию, посвященную применению средств профилактики и правильному поведению в период пандемии.
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