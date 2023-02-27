В Татарстане впервые с января сократилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 20 по 26 февраля в больницы попали 279 татарстанцев, заразившихся COVID-19, что на 23% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19. Снижение числа госпитализаций за неделю зафиксировано впервые с января 2023 года.

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Татарстане росло с начала года. Со 2 по 8 января в больницы попали 113 заболевших, с 9 по 15 января — 129, с 16 по 22 января — 146, а с 23 по 29 января — 229. С 30 января по 5 февраля госпитализировали 241 татарстанца с COVID-19, с 6 по 12 февраля — 312, а с 13 по 19 февраля — 362.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 198 080 случаев заражения COVID-19. Вылечились от него за это время 194 253 жителя республики. Умерли 2 010 татарстанцев.

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Татьяна Демина