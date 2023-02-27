Минэнерго США считает, что коронавирус возник в лабораторных условиях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минэнерго США пересмотрело свое мнение о происхождении коронавируса в пользу версии о лабораторной утечке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Уточняется, что изменение позиции зафиксировано в обновлении к документу офиса директора национальной разведки Эврил Хейнс 2021 года. Так, министерство стало вторым ведомством вслед за ФБР, которое придерживается версии лабораторной утечки.

По данным источников газеты, выводы Минэнерго основаны на новых данных и имеют важное значение, поскольку ведомство «располагает значительным научным опытом и курирует сеть американских национальных лабораторий, которые проводят передовые биологические исследования».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале месяца сообщалось, что палата представителей конгресса США приступила к расследованию происхождения COVID-19. Они уже потребовали информацию у высших чинов администрации Америки и бывшего главного эпидемиолога Энтони Фаучи. Созданный спецкомитет по коронавирусной пандемии проверяет версию об искусственном происхождении вируса и его утечки из китайской лаборатории.

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Максим Кокунин