За неделю заболеваемость COVID-19 в Татарстане выросла на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Впервые с начала 2023 года в Татарстане за неделю выявили более тысячи случаев коронавируса — с 20 по 26 февраля им заразился 1 061 человек. Это на 33% больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.



Заболеваемость коронавирусом в Татарстане растет с начала года. Со 2 по 8 января выявили 401 случай заражения, с 9 по 15 января — 409, с 16 по 22 января — 469, с 23 по 29 января — 470. С 30 января по 5 февраля коронавирус подтвердился у 529 человек, с 6 по 12 февраля — у 605, а с 13 по 19 февраля — у 798.



Всего на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 198 080 случаев заражения коронавирусом, в том числе 152 за последние сутки. Вылечились от него за это время 194 253 жителя республики. Умерли 2 010 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 26 февраля.



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Татьяна Демина