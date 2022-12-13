Исполком Казани и Whoosh сформируют рабочую группу, чтобы составить план работы кикшеринга

Исполком Казани совместно с российским сервисом Whoosh сформирует рабочую группу для составления плана и модернизации правил работы кикшеринга в городе. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.



Там отметили, что Казань стала первым городом, выразившим готовность модернизировать законодательство и сформировать правила работы кикшеринга. Важность отрасли сейчас демонстрируется на государственном уровне.

На ближайшем заседании рабочей группы совместно с ГИБДД обсудят вопросы обеспечения безопасности использования самокатов в столице Татарстана. Итогом работы должны стать нормативно-правовые акты, которые могут вступить в силу к началу сезона весной 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Утвержденный для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ) ГОСТ Р 70514-2022 вступит в силу с 1 февраля 2023 года.

Согласно ГОСТу, электросамокат, батареи или аккумуляторы должны быть спроектированы и сконструированы так, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения. Также электросамокаты должны будут иметь пешеходный режим со скоростью, не превышающей 8 км/ч, а еще фары. Движение задним ходом должно осуществляться со скоростью не выше 6 км/ч и со звуковым сигналом.

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Маргарита Головатенко