Власти Челнов об изъятии электросамокатов Whoosh: горожане против, инфраструктуры нет

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Исполком Набережных Челнов отреагировал на заявление сервиса аренды самокатов Whoosh по изъятию принадлежащих ему 90 транспортных средств в автограде. Городские власти заявили, что компания самовольно разместила 500 электросамокатов.

В исполкоме Челнов заявили, что 29 апреля провели встречу с представителями Whoosh и те согласились с предложенным порядком, пообещали убрать электросамокаты и оформить документы должным образом, но не сделали этого. Поэтому 3 мая транспорт изъяли сотрудники районной администрации.

Челнинский исполком заявил, что на сегодняшний день в автограде нет необходимой инфраструктуры для поездок на электросамокатах, поэтому они опасны. Там напомнили, что в прошлом году погибла девушка, катавшаяся на таком виде транспорта.

Кроме того, челнинские власти заявили, что большая часть жителей автограда против электросамокатов. Недовольные горожане размещают в соцсетях фотографии и видео, как подростки катаются на них по дорогам, сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

Также исполком Челнов обратил внимание, что катание на электросамокатах травмоопасно. В травмпункт больницы скорой медицинской помощи уже обратились семь человек после таких поездок, а одного ребенка осмотрели в Камском детском медицинском центре.

На данный момент электросамокаты находятся в специализированном месте для хранения. Их вернут Whoosh при обращении в исполком Челнов. Власти заявили, что при этом сервис должен представить документы, которые подтверждают принадлежность им электросамокатов, и документы о возмещении расходов, связанных с вывозом незаконно установленной техники.

Исполком Челнов также обратил внимание, что в прошлом году принял постановление, в котором прописан порядок эксплуатации пунктов проката электросамокатов в городе.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Набережных Челнах в начале мая вывезли 90 электросамокатов сервиса Whoosh из незаконно установленных пунктов проката. Компания обратилась с официальным запросом за помощью в урегулировании отношений с исполкомом к мэру города. Также в планах — оформление жалобы в Генпрокуратуру России, сообщили в Whoosh «Реальному времени» накануне.

В Whoosh рассказали, что их сервис начал работать в тестовом формате в Челнах 27 апреля. За неделю работы самокатами воспользовались более пяти тысяч горожан, совершено 13 тысяч поездок общей протяженностью 46 тысяч км.

Татьяна Демина