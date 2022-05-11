В Whoosh назвали незаконным изъятие электросамокатов в Челнах

В Whoosh прокомментировали изъятие 90 электросамокатов в Набережных Челнах. Компания обратилась с официальным запросом за помощью в урегулировании отношений с исполкомом к мэру города. Также в планах — оформление жалобы в Прокуратуру России.

Как сообщили «Реальному времени» в Whoosh, «эвакуация» самокатов была инициирована исполкомом города. Действия производились под личным контролем руководителя исполкома Фарида Салахова. Документы, обосновывающие законность изъятия самокатов, компания до сих пор не получила.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

— На обращения о возврате находящихся на штрафстоянке самокатов Whoosh также не получили ответа, хотя ранее предоставляли документы, подтверждающие, что данные самокаты принадлежат компании, — говорится в сообщении.



Неделю назад сообщалось, что в Челнах вывезли 90 электросамокатов сервиса Whoosh из незаконно установленных пунктов проката. Владельцу транспортных средств необходимо было оплатить исполкому города расходы, связанные с погрузкой, перемещением и хранением.

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Диана Жиленкова