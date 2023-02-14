На KazanForum ждут делегации из стран СНГ, Ближнего Востока и Африки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пригласят делегации из стран СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Об этом рассказал помощник раиса Татарстана Газинур Бакиров.

— Думаю, ближе к форуму можно будет говорить о конкретных лицах, о конкретных делегациях, — заявил он.

Газинур Бакиров обратил внимание, что при организации KazanForum не ограничиваются исламскими странами — мероприятие открыто для всех государств. Он заверил, что гости могут рассчитывать на традиционное татарстанское гостеприимство.

скриншот трансляции

Как рассказала глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, на KazanForum ожидается участие руководства страны. Мероприятие пройдет 18—19 мая.



Напомним, в январе 2023 года глава государства Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в столице Татарстана. Оргкомитет возглавил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.



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Татьяна Демина