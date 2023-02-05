В понедельник вступят в силу поправки к Конституции Татарстана

В Татарстане с понедельника, 6 февраля, вступает в силу закон о внесении изменений в Конституцию республики. С завтрашнего дня высшее должностное лицо региона будет именоваться «Глава — Раис РТ».

Закон, вступающий 6 февраля в силу, принят на 40-м заседании Государственного Совета Татарстана 26 января 2023 года. В тот же день его подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Татарстана не входил в повестку 40-го заседания Госсовета. В день его проведения с предложением рассмотреть его выступил председатель Комитета парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.



Презентуя 26 января законопроект о внесении изменений в Конституцию Татарстана, он предложил отказаться от переходного периода, согласно которому новое наименование высшего должностного лица РТ будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. Предполагалась, что Рустам Минниханов до окончания срока своих полномочий, до 2025 года, будет наименоваться президентом.



— Хотел бы напомнить, что принятым в декабре законом Республики Татарстан №109 были внесены поправки, согласно которым наименование высшего должностного лица Татарстана «Глава — Раис РТ». При этом закон содержит переходные положения, в соответствии с которым новое наименование, предусмотренное законом, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. Однако после проведения дополнительных консультаций по вопросу, связанному с наименованием высшего должностного лица, было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять наименование нового высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня закона РТ, — озвучил предложение Альберт Хабибуллин.

Подробнее о том, как проходило 40-м заседание Государственного Совета Татарстана 26 января и какие поправки внесли в Конституцию республики — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина