«РИА Новости»: «Рубин» начнет первые зимние сборы под руководством Юрия Уткульбаева

Футбольный клуб «Рубин» начнет первые зимние сборы в Турции под руководством исполняющего обязанности главного тренера Юрия Уткульбаева, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Первый сбор начнется уже завтра — 10 января. «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице. Команда сыграла 20 матчей и набрала 37 очков.

Напомним, Юрий Уткульбаев назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера «Рубина» в ноябре, после ухода по собственному желанию Леонида Слуцкого. При этом сам футбольный клуб вернулся под управление Татарстана. Согласно документам, клуб стал автономной некоммерческой организацией. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова