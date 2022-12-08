«РБ Спорт»: глава налоговой Татарстана Марат Сафиуллин сменит Рустема Сайманова на посту гендиректора «Рубина»

Фото: ФК «Рубин» (на снимке - Рустем Сайманов)

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов с высокой долей вероятности покинет клуб. Об этом пишет «РБ-Спорт».

По данным издания, причиной возможной отставки Сайманова могут стать неудовлетворительные результаты команды.

Также издание отмечает, что новым руководителем клуба будет назначен глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин. Он занял этот пост еще в 2009 году, а в налоговых органах работает с 1998 года.

Марат Сафиуллин. Фото: tatarstan.ru

Сейчас «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Казанская команда сыграла 20 матчей и набрала 37 очков. Подопечные Юрия Уткульбаева отстают от лидера турнира на 4 очка.

Напомним, месяц назад казанский «Рубин» покинул главный тренер команды Леонид Слуцкий. Он был наставником команды с декабря 2019 года. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Юрий Уткульбаев.

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Айрат Назипов