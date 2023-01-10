Осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании

Фото: соцсети

Осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании, об этом сообщил «РИА Новости» ее отчим.

Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.

После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. Сейчас она отбывает наказание в Гомельской женской колонии.

Софью Сапегу задержали вместе с оппозиционером Романом Протасевичем в конце мая 2021 года. В белорусских telegram-каналах также ранее распространялось видео, в котором Сапега признавалась, что вела канал «Черная книга Беларуси», где выкладывались личные данные силовиков. Изначально ее арестовали на 2 месяца, а в июне девушку, как и Протасевича, перевели под домашний арест.

Также в Сети публиковалось видео, на котором Протасевич заявлял, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках. Международная организация «Репортеры без границ» выразила опасение, что с задержанным Протасевичем жестоко обращаются. После этого на гостелеканале ОНТ вышло интервью с оппозиционером, где он заявил, что уважает белорусского президента Александра Лукашенко. А погружаясь в политику, он понял, что многие вещи, за которые критиковали главу республики, были просто попыткой оказать давление. Роман Протасевич признавался, что работал в числе других над маршрутами передвижения людей во время воскресных акций.



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Маргарита Головатенко