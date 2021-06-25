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Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест

09:21, 25.06.2021
Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест
Фото: кадр видео

Экс-главреда признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест. Об этом сообщили BBC родители Сапеги.

По словам родителей девушки, сейчас она живет в съемной квартире в Минске.

кадр видео

Романа Протасевича и его девушку задержали в Минске после посадки самолета авиакомпании Ryanair, из-за сигнала о бомбе. Пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Спустя время в Сети появилось видео, на котором оппозиционер заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках. Международная организация «Репортеры без границ» выразила опасение, что с задержанным Протасевичем жестоко обращаются. Там указали, что распространение такого видео является грубым нарушением права на достоинство и неприкосновенность личности.

Ольга Плешкова
Общество
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