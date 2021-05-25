Мать задержанной в Белоруссии россиянки прокомментировала видео, на котором та дает признательные показания

Мать задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги Анна Дудич прокомментировала появившееся в сети видео, в котором девушка признается, что была редактором telegram-канала «Черная книга Беларуси». В нем публиковались данные сотрудников белорусского МВД.

— Я не понимаю, какое она к этому имеет отношение, откуда эта информация. Что она говорит, я вообще не понимаю, — цитирует RT ее слова.

Дудич сообщила, что знает о существовании данного канала, но о причастности ее дочери к нему слышит впервые.

— Я десятый раз просматриваю это видео и не понимаю, что она говорит... Я не понимаю вообще, что происходит. Какая «Черная книга», Софья? Или я запуталась, или это сон, или это подстава.

По данным некоторых СМИ, Софья Сапега — девушка задержанного основателя telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Романа Протасевича. Ее задержали в минувшее воскресенье в минском аэропорту. Сегодня стало известно, что девушка находится в СИЗО КГБ Белоруссии, ей продлили срок содержания под стражей на два месяца.



Вчера telegram-каналы распространили видео, на котором Протасевич также дает признательные показания.

Татьяна Леухина