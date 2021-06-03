Протасевич рассказал о российском финансировании белорусского telegram-канала NEXTA

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Задержанный в Минске основатель оппозиционного telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что одним из источников финансирования NEXTA стала российская компания. Об этом он сообщил в интервью на программе «Марков. Ничего личного» на гостелеканале ОНТ.

Также юноша заявил, что центр поддержки оппозиционеров «Белорусский дом» в Варшаве контролирует практически всю оппозиционную белорусскую повестку через премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Протасевич в интервью заявил, что уважает белорусского президента Александра Лукашенко. По его словам, погружаясь в политику, он начал понимать, что многие вещи, за которые критиковали главу республики, были просто попыткой оказать давление.



В конце мая из-за сигнала о бомбе в Минске совершил посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главред telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич. Его задержали. Спустя время в сети появилось видео, на котором оппозиционер заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках. Международная организация «Репортеры без границ» выразила опасение, что с задержанным Протасевичем жестоко обращаются. Там указали, что распространение такого видео является грубым нарушением права на достоинство и неприкосновенность личности.



Татьяна Леухина