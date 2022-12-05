Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, обыграв Южную Корею

Фото: скриншот трансляции

Сборная Бразилии обыграла Южную Корею и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Счет составил 4:1.

Футболисты сборной Бразилии забили все голы в первые 36 минут матча. Отличились Винисиус Джуниор (7-я минута), Неймар (13-я с пенальти), Ришарлисон (29-я) и Лукас Пакета (36-я).



Единственный гол в составе сборной Южной Кореи забил Пэк Сын Хо. Он отличился на 76-й минуте матча.



Скриншот трансляции

Напомним, чемпионат мира по футболу проходит в Катаре. Первым четвертьфиналистом стали Нидерланды, которые в 1/8 обыграли сборную США. Счет составил 3:1.

В четвертьфинал вышла и Аргентина, обыгравшая команду Австралии (2:1). Действующий чемпион мира Франция также сыграет в четвертьфинале — ее сборная в 1/8 сыграла с Польшей (3:1).

Франции в четвертьфинале ЧМ-2022 предстоит матч с Англией, сборная которой в 1/8 обыграла Сенегал. Бразилии предстоит встреча с Хорватией — она вышла победителем из матча с Японией (3:1).

6 декабря пройдут еще два матча 1/8 чемпионата мира по футболу. На поле выйдут сборные Марокко и Испании, а также Португалии и Швейцарии.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина